ممرضة تتجرد من الإنسانية وتقتل ابن عشيقها بسبب صور فاضحة

القاهرة(صدى):

تجردت ممرضة مصرية من الإنسانية وأقدمت على قتل طفل خنقا داخل شقة عشيقها أثناء الاحتفال بعيد ميلاده بسبب صور فاضحة، بعد أن هددها والده بنشر صورها الفاضحة في حال أبتعادها عنه وزواجها.

بدأت أحداث الواقعة قبل ثلاثة سنوات بنظرات إعجاب وانتهت بجريمة قتل بين سائق وممرضة ، حيث تعرفا على بعضهما أثناء استقلالها معه الميكروباص، عقب ذلك اللقاء، استمر الحديث بينهما في الهواتف المحمولة، ثم لقاءات عاطفية في الأماكن العامة، وانتهت بلقاء جنسي بين السائق والممرضة داخل شقة ” السائق ” استمرت أكثر من عامين كانت تتردد خلالها الممرضة على السائق أوقات غياب زوجته لممارسة الجنس معها.

ومر عامين على العلاقة المحرمة بينهما ولم ينفذ السائق وعده بالزواج من الممرضة، فتعرفت الأخيرة على سائق آخر وتزوجت منه عرفيا، وطلبت من الأول بإنهاء العلاقة إلا أنه رفض وهددها بفضحها ونشر صور لها ” عارية ” ، عبر مواقع التواصل الاجتماعي ” فيس بوك ” ، وعندما أصر السائق على ذلك قررت الانتقام منه وسرقته بمساعدة زوجها

فخططت الممرضة لحيلة هي وزوجها بأن تحضر عيد ميلاد نجله وتمارس مع الجنس وتضع في التورتة أقراص المخدرات وتتمكن من سرقة هواتفه المحمولة ومبلغ مالي منه، لكي تمكن من مسح الصور الفاضحة التي صورها أثناء اللقاءات الجنسية بينهما، واحتفلا بعيد ميلاد ابنه وتناول السائق وابنه كمية من التورتة واستغرقا في النوم، بعدما تناولا التورتة بدأت في تنفيذ مخطط السرقة، واستولت على هواتفه المحمولة وأثناء البحث عن المال، استيقظ ابن السائق من النوم فاستعانت بزوجها الذي كان ينتظرها أسفل العقار، وخنقا الطفل حتى لفظ أنفاسه الأخيرة وسرقا متعلقات والده وفرا هاربين.استيقظ السائق من النوم وعثر على ابنه جثة هامدة، توجه إلى قسم شرطة الطالبية بالقاهرة وروى تفاصيل الواقعة.

وانتقلت النيابة إلى مسرح الجريمة، وناظرت جثة المجني عليه وقررت عرضها على الطب الشرعي لبيان أسباب الوفاة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وضبط وإحضار الجناة، وتم إحالته الممرضة وزوجها إلى محكمة الجنايات، بتهمة القتل.