الشرطة البحرينية تفك غموض مقتل إمام مسجد وتكشف التقاصيل

وكالات(صدى):

أعلنت وزارة الداخلية البحرينية، اليوم الثلاثاء، عن تفاصيل العثور على جثة إمام مسجد بن شدة الشيخ عبدالجليل حمود الزيادي مقتولاً في منطقة السكراب، بعد اختطافه من أسيويين.

وقالت الوزارة في بيان لها نشرته عبر موقع ” تويتر ” : ” تم القبض على شخص آسيوي (35 عاماً) أحد المشتبهين بقتل شخص آخر جارٍ التعرف على هويته بعد أن تم العثور على الجثة مقطعة إلى أجزاء بداخل أكياس بلاستيكية وملقاة بمنطقة المزرع بالقرب من منطقة السكراب والجهات المختصة تباشر إجراءاتها ” .

ووفقًا لوسائل إعلام بحرينية، فإن الجريمة حدثت نتيجة خلاف بين الإمام والمؤذن من الجالية البنغالية، حيث كان المؤذن يتاجر بالفيزا على العمال من نفس جنسيته.

وأضافت الوسائل أنه عندما أبلغ القتيل عبدالجليل حمود، الجهات المختصة في وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، بالأمر تم إيقاف المؤذن عن العمل، الخميس الماضي؛ ما دفعه إلى التخطيط للانتقام.

ومن المقرر أن يتم تسليم الجثة بعد يومين بعد انتهاء الإجراءات.

وكان إمام مسجد بن شدة عبدالجليل حمود قد فقدت عائلته الاتصال به منذ فجر السبت؛ وذلك بعد ذهابه لأداء صلاة الفجر، واستمرت في البحث عنه دون جدوى، واستنفرت الأجهزة الأمنية كافة قواها للعثور عليه، قبل أن تكشف ملابسات الجريمة المروعة التي قام بها عدد من الآسيويين، فيما انتقلت النيابة العامة لموقع الجريمة في منطقة السكراب، وأجرت المعاينة وأمرت باتخاذ الإجراءات اللازمة.