لكزس LC Yellow Edition تظهر الجانب المشرق للسيارة الكوبيه

باريس(صدى):

قدمت لكزس نسخة جديدة من سيارتها LC في أوروبا وهي نسخة LC Yellow Edition ، وتتميز السيارة الجراند تورربلون خارجي أصفر Vibrant Flare مع لمسات مماثلة في المقصورة الداخلية للسيارة على ألواح الأبواب وفي التطريز عبر المقصورة , وستظهر السيارة في معرض باريس الدولي للسيارات في أكتوبر المقبل وستبدأ مبيعاتها في موديلي LC 500 و LC Hybrid بنهاية الخريف.

ولم تؤكد الشركة اطلاق هذه النسخة من السيارة في السوق الأمريكي بعد, كما تتميز السيارة بعجلات 21 بوصة صلبة مع أذرع بشكل حرف V مع لمسات من ألياف الكربون على سقف السيارة والاسبويلر الخلفي وعتبات الأبواب ، بينما في الداخل يظهر اللون الأصفر Vibrant Flare في الفرش الكانتارا على الأبواب مع فرش جلدي أبيض يتوفر بصورة حصرية للمقاعد القابلة للتعديل بعشر وضعيات .

كما يوجد شاشة تعمل باللمس عالية الدقة وتبطين الكانتارا للسقف يضيف مزيد من الفخامة للسيارة , وتأتي السيارة بصورة قياسية بباقة سبورت + التي تجعل السيارة أكثر قوة وتوفر نظام Lexus Dynamic Handling وتوجيه رباعي متغير ونظام تفاضلي محدود الانزلاق Torsen.