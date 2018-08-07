مدير جامعة الإمام يدشن خدمات تسهيل مهمة الباحثين إلكترونياً

الرياض(صدى):

دشن معالي مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عضو هيئة كبار العلماء الدكتور سليمان بن عبدالله أبا الخيل, في مكتبه مساء اليوم, ” خدمات تسهيل مهمة الباحثين إلكترونياً ” , بحضور وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي بجامعة الإمام الدكتور محمود بن سليمان آل محمود, وعميد البحث العلمي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز المقبل, وعميد كلية العلوم الاجتماعية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز اليوسف, وعدد من منسوبي الجامعة.

وأشاد الدكتور أبا الخيل, بالجهود التي تقوم بها وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي وعمادة البحث العلمي وعمادة تقنية المعلومات, منوها بضرورة توعية أعضاء هيئة التدريس بالخدمات وكيفية الاستفادة منها, وأن يسهم أعضاء هيئة التدريس في إنجاح هذه الخدمة خصوصاً أن هذه الخدمة تحقق العنصر الثاني من مهام هذه الجامعة وهي البحث العلمي.

وأبان معاليه أن مثل هذه الأعمال المخلصة الموفقة تحقق تطلعات ولاة الأمر, وتتواكب مع ما يجب أن تكون عليه جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية من تطبيق الحكومة الإلكترونية والعمل التقني إضافة إلى التفاعل مع رؤية المملكة 2030 , مشيراً إلى أن الجامعة تسير في تحقيق أهدافها ورسالتها ومهامها المناطة بها واستخدام التقنية الحديثية في كل شؤونها وإداراتها ووحداتها على مختلف المستويات وتنوع التخصصات.

من جانبه بين الدكتور آل محمود, أن وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي بالتعاون مع عمادة البحث العلمي و عمادة تقنية المعلومات قامت بعدة اختبارات على هذه الخدمات قبل تدشينها و أصبحت الآن جاهزة للتعامل معها وفي متناول الجميع.

وفي سياق متصل, أوضح عميد البحث العلمي, أن هذه الخدمة من أهم الخدمات التي تقدمها الجامعة وهي تخص شريحة كبيرة من الباحثين والباحثات من داخل المملكة وخارجها, مشيراً إلى أن العمادة ستبدأ باستقبال طلبات الباحثين و الباحثات عن طريق الخدمات, مؤكداً أن هذه الخدمات ستلبي كل احتياجات الباحثين والباحثات من داخل وخارج المملكة.