8 إرشادات من ” حماية المستهلك ” عند شراء منزل جاهز

عادل الحربي (صدى):

قدمت جمعية حماية المستهلك, مجموعة من الإرشادات عند شراء منزل جاهز، وهو ما يٌساعد الراغبين في شراء المنازل الجاهزة، من عدم الوقوع في شَّرَك البيوت المغشوشة.

وأشارت الجمعية في نصائح قدّمتها ضمن سلسلة “برنامج تعرَّف” إلى أنه عند شراء منزل جاهز يُستحسن حصول المستهلك على وثائق تضمن له حقوقه مثل شهادة من المكتب الهندسي المشرف للهيكل الإنشائي “العظم” وتكون مصدقة من الغرفة التجارية، كذلك يُنصح بالحصول على أصل تقارير استلام حديد التسليح لجميع المراحل.

كما أوصت الجمعية بضرورة الحصول على شهادة ضمان لمدة 10 سنوات على جودة تنفيذ “العظم “مصدقة من الغرفة التجارية، وأيضاً شهادة ضمان لمدة سنتين لأعمال التشطيبات، وكذلك الحصول على ضمان لمدة 10 سنوات لأعمال العزل المائي للأسطح وخزان المياه ودورات المياه وكذلك في حال وجود مسبح أو قبو.

وأكدت الجمعية أهمية وجود ضمان لمواد وقطع السباكة والكهرباء بحسب الجهات المصنعة والموردة، وفي حال وجود مصعد أو معدات المسبح فيجب الحصول على ضمان من قبل المنفذين، وفي حال وجود أنظمة أخرى من الجيد توفر ضماناتها من قبل المنفذين والوكلاء, مفيدة في نصائحها أهمية الحصول على أصل المخططات المعمارية الإنشائية ورخصة البناء وكذلك مخططات التصميم الداخلي إن وجدت.

ودعت الجمعية إلى أهمية الاستعانة بأحد الجهات الهندسية المتخصصة لمعاينة المبنى قبل الشراء, مشيرة إلى أن الحصول على هذه الوثائق يحفظ للمستهلك حقه في حال وجود خلل أو عيب في العقار مستقبلاً لا قدر الله.