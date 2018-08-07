بالفيديو.. واقعة تحرش في حديقة بالبحرين تثير الغضب

المنامة(صدى):

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثق واقعة تحرش قيل إنها وقعت في الحديقة المائية بالبحرين، إلا أنه لم يتم التأكد من ذلك.

وأظهر الفيديو، مجموعة شبان يحيطون بفتاة في الماء، وحاولوا نزع ثيابها وهي في الما، ما أثار ردود فعل غاضبة بين رواد مواقع التواصل.

وعبر هاشتاج ” جنة دلمون ” ، أعرب النشطاء عن غضبهم الشديد من الواقعة، ومنهم الفنانة البحرينية شيماء سبت، التي قالت : ” انتشر مقطع بالسوشال ميديا عن تحرش شباب ببنات في البحرين، وكان التحرش وقح جدًا، طول عمرنا عايشين بحرية وسلام والناس تركض علشان تعيش بالبحرين، لأن البحرينيين مسالمون وبحالهن، ولما تعيش البنت هني ماحد يأذيها، معقول شذي صار جيلنا، معقولة شذي صاروا الشباب، أتمنى من وزارة الداخلية والسياحة ياخذون الإجراء اللازم، لأن هذي بنات ديرتي أنا ماارضى عليهم، من حق البنت تطلع وتستانس وتغير جو، فيه بلد فيه قانون وحماية، بلد يحمي حق المرأة ” .

ورغم الانتقادات الشديدة من قبل المواطنين البحرينيين للواقعة، إلا أنه لم يتم التحقق من صحة المعلومات الواردة بشأنها.

من جانبها، لم تصدر إدارة ” جنة دلمون ” أي بيان رسمي بشأن الواقعة حتى الأن.