مصمم ماكلارين F1 يتحدث عن كوبيه جديدة بمحرك وسطي

متابعة ـ أميرة خالد(صدى):

لا يحتاج جوردون موراي مصمم ماكلارين F1 ومرسيدس SLR ماكلارين لتقديم, فقد صمم عدد من سيارات فورمولا 1 لماكلارين وغيرها من الفرق, وقد قرر المصمم الجنوب افريقي البالغ من العمر 72 عام البدء في مغامرة جديدة من خلال العمل على موديل انتاجي جديد تحت علامة IGM .

والسيارة الكوبيه بمحرك وسطي تم الاعلان عنها في أكتوبر 2017 وتوفر جوانب أيروديناميكية تقلد المتواجدة في سيارات الفورمولا 1. ومن المتوقع الكشف عن السيارة في عام 2019 , وكان أحد أهم جوانب السيارة هو تقليل وزنها قدر الامكان بحيث لا تتجاوز 1000 كجم وهو ما جعلها تعتمد على قاعدة بناء iStream Superlight وهي تطوير لقاعدة iStream التي أنتجت موديلات TVR Griffith.

وستنتقل السيارة من الاعتماد في هذه القاعدة من الهيكل الصلب للألومنيوم بما يقلل من وزنها المتوقع 35% فيما لو كانت أنتجت على القاعدة الاقدم , كما تم العمل على السيارة لتكون صغيرة الحجم لتناسب زحام المدن وهذا الأمر سيقلل من سعرها كذلك لقلة الخامات المطلوبة لتصنيعها . ولم يتم الاعلان عن محركات السيارة.