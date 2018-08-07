أول حالة ولادة طبيعية لحاجة هندية بـ ” ولادة مكة ” هذا العام

سعيد العجل(صدى):

كشفت ” الصحة ” في مكة عن حالة ولادة لحاجة هندية صباح اليوم الثلاثاء الموافق 25/11/1439هـ. بمستشفى الولادة والأطفال، حيث تسهم ولادة مكة إلى تحقيق وتوفير الخدمات الطبية المتميزة في تخصصي الولادة والأطفال تماشيًا مع توجيهات وزارة الصحة.

وأبانت ” الصحة ” أن المستشفى تسعى جاهدةً لتوفير الإحتياجات الرئيسية للمرضى قاصدي بيت الله الحرام لتقديم أرقى الخدمات وفق أعلى مستويات العناية والراحة تماشيًا مع المواصفات والمقاييس العالمية بتوجيهات من معالي وزير الصحة والمتابعة المستمرة من “الصحة” بمنطقة مكة المكرمة، منوهة إلى أن خدمة الحجيج شرفٌ نعتز به ونسعى إليه.

ومن جهتها عبرت الحاجة الهندية عن سعادتها قائلة: ” سعيدة جداً لقدومي إلى مكة المكرمة لتأديتي فريضة الحج وأنا حامل بطفلتي وأحمد الله كثيراً على شرف ولادتي بمكة، وأشكر الصحة في مكة وإدارة المستشفى على حسن إستقبالهم وإهتمامهم ورعايتهم لنا “.

وتتمتعان الأم والمولودة بصحة جيدة ولله الحمد.

الجدير بالذكر أن ولادة مكة المكرمة تستقبل سنوياً في موسم الحج عدد من الولادات وتوليّها كل إهتمام ورعاية.