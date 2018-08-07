بالفيديو والصور.. مواطنة تواجه متعاطي المخدرات والمعتدين بفنون قتالية

نايف السالم(صدى):

خطت الشابة السعودية ريم العودة العشرينية خطوة جريئة وقوية على المستوى الشخصي والمهني، حيث دوت بإيقاعات العصا والأرض أحد النوادي الرياضية بمدينة الظهران بفنونها القتالية.

وبدأ مشوار الشابة ريم العودة عندما سافرت لإكمال دراستها في علوم الحاسب بمدينة تاكوما في ولاية واشنطن شمال غربي الولايات المتحدة الأمريكية عام 2013، ومعاناتها في هذا البلد الغريب بسبب حجابها.

وروت ريم العودة تفاصيل رحلتها في أمريكا وتعلمها للفنون القتالية الصينية، حيث أكدت أنها كانت مستهدفة طوال دراستها بسبب حجابها وكانت معرضة للاعتداء في أي لحظة ليسيطر عليها هاجس الخوف.

وأوضحت أنها لجأت لحماية نفسها من مخاطر الاعتداءات المعرضة لها من خلال البحث عن تجمعات تهدف إلى التمكين الذاتي للدفاع عن النفس، فانضمت إلى صف لتعليم فن ” الدوجا القتالي ” أحد أشكال فنون الدفاع عن النفس التقليدية الذي تمارسه بعض الجماعات الفلبينية العرقية الأصلية.

وأضافت أن مدربة أمريكية من أصل فلبيني هي القائمة على هذا الصف بمساعدة زوجها الأمريكي، لافته إلى أن هذا الفن القتالي العريق ” Doja ” يعتمد على خمسة أنماط قتالية هي: Eskrima, modern Arnis, pekiti tirsia, Bo staff and hand-to-hand combat.

ولفتت إلى أنها قضت أكثر من عامين في التدريب على أنواع الفنون القتالية الفلبينية في مدينة تاكوما، حتى أتقنت فنون القتال ومواجهة متعاطي المخدرات والمعتدين بالممارسات العنصرية.

كما أشارت ريم إلى أنه عند عودتها للمملكة أرادت نقل هذا الفن الذي بدأ في الانحسار إلى بلادها، لافته إلى أن هدفها هو تقوية المرأة وجعلها واثقة وقادرة على الدفاع عن نفسها، حال تعرضت للاعتداء أو التحرش.

وأكدت أنها تتطلع إلى التعاون مع المنظمات الدولية والحكومية؛ لمنح العديد من النساء اللاجئات اللاتي يعشن في مناطق تعاني من النزاعات، فرصة تدريبات للدفاع عن النفس، لافته إلى أنها تحلم بإنشاء مركز متخصص للفنون القتالية وسط دعوات متفرقة تطلقها محبات الفنون القتالية في مدن مختلفة من مناطق المملكة، وفقًا لـ العربية “.