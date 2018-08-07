أمير الرياض بالنيابة يستقبل الأميرة سميرة بنت عبدالله الفيصل بمكتبه

سعيد العجل(صدى):

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بالنيابة في مكتبه بقصر الحكم اليوم, الأميرة سميرة بنت عبدالله الفيصل رئيس مجلس إدارة جمعية أسر التوحد الخيرية, وعددا من منسوبي الجمعية ومستفيديها.

ورحب الأمير محمد بن عبدالرحمن بالجميع, مشيداً بجهود الجمعية في دعم هذه الفئة الغالية على الجميع, مبدياً استعداده بدعم البرامج والنشاطات وتقديم التسهيلات الممكنة كافة, والتعاون في سبيل توسيع انتشار الجمعية وأهدافها.

واستمع سموه إلى شرح عن الخدمات التي تقدمها الجمعية والنتائج الإيجابية التي حققتها في مسيرتها منذ تأسيسها.

بعد ذلك قدم شباب التوحد لسمو أمير منطقة الرياض بالنيابة درع العضوية الفخرية, ثم التقطت الصور التذكارية.