” العيسى ” يوجه رسالة إلى الطلاب المبتعثين في كندا

نايف السالم(صدى):

وجه وزير التعليم، الدكتور أحمد العيسى، رسالة إلى الطلاب المبتعثين في كندا قائلًا: ” أود أن أطمئن أبناءنا الطلاب المبتعثين في كندا بأن حكومتكم حريصة على مستقبلكم العلمي، وبناء على توجيهات قيادتنا الرشيدة سنعمل على توفير كافة التسهيلات الممكنة. ”

وأضاف ” العيسى ” عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” أن ذلك: ” ليكون انتقالكم سهلًا وميسورًا إلى جامعات دولية أو محلية وفق تخصصاتكم العلمية بمشيئة الله تعالى.. ”

وتابع: ” ولذا نأمل من أبنائنا المبتعثين التعاون مع الملحقية الثقافية في كندا وفق التعليمات التي تصدر منها، حيث يتطلب الأمر التنسيق مع جهات مختلفة، وبإشراف فريق العمل المشكل في وزارة التعليم، والذي سيبادر إلى دراسة كل حالة دراسية وتقديم الحلول المناسبة لها بشكل عاجل ولمصلحة كل مبتعث. “