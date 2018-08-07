تايكوندو هجر يستعد للموسم المقبل بمشاركة السلام والنجوم

محمد السعران(صدى):

استعداداً للموسم القادم أجرى فريق التايكوندو بنادي هجر معسكراً داخلياً لمدة 3 أيام بمشاركة تايكوندو نادي السلام بقيادة المدرب عبدالمنعم الخواهر ونادي النجوم بقيادة المدرب علي حقوي حيث شاركت تلك الأندية بكافة فئاتها السنية للوقوف على جاهزيتهم لياقياً وفنياً .

وأوضح مدرب هجر حسن العبادي بأن الهدف من إقامة المعسكر هو رفع معدل اللياقة للاعبين وإعادتهم لأجواء المنافسة بعد ابتعادهم بسبب ظروف الإجازة الصيفية موجهاً شكره لنادي السلام ونادي النجوم على مشاركتهم متمنياً لهجر المزيد من الانتصارات في المشاركات القادمة.