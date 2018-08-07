بالفيديو.. خروف يدخل ” جينيس ” بأثقل فرو صوف بالعالم
حقق خروف أسترالي رقمًا قياسيًا بموسوعة ” جينيس ” بحمله أثقل فرو صوف بالعالم، بوزن الصوف الذي جز منه وهو 40.2 كيلوجرام.
وبالتطرق للتفاصيل، فإن الخروف قد هرب من القطيع قبل 5 سنوات إلى أن تم العثور عليه اليوم مثقلاً بصوفه، والذي يبلغ قرابة 40 كجم من الصوف جزت من الخروف الضال في منطقة قرب العاصمة ” كانبيرا ” .
وتراكم الصوف عليه لأكثر من 5 سنوات؛ حيث يرحج أن أحدًا لم يراه طوال هذه المدة.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 51366 ] نشر منذ 1 ساعة
طيب ,, ياجربوع ,,
,, طلع جربوع بعد جز الصوف عنه ,,