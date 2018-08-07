مدرب ريال مدريد يكشف حقيقة رغبة الثنائي الكرواتي في الرحيل

نواف السالم(صدى):

كشف المدير الفني لريال مدريد، جولين لوبيتيغي، حقيقة رغبة اللاعبين الكرواتيين لوكا مودريتش وماتيو كوفاسيتش، مؤكدًا أنهما سيكونا سعيدان باللعب في النادي الملكي.

وأوضح ” لوبيتيغي ” قائلًا: ” القضايا التي نتحدث عنها مع النادي تعد أموراً خاصة، لكن فريقنا منسجم، نحن نعي أن فريقنا رحل عنه واحد من أفضل اللاعبين في التاريخ الحديث لريال مدريد، قد يرى شخص هذا الأمر بأنه يمثل صعوبة أو ربما فرصة للآخرين. ”

وعلّق مدرب ريال مدريد على رغبة الثنائي الكرواتي في الرحيل عن النادي: ” أعتقد أنهما سيكونان سعيدين للغاية باللعب في ريال مدريد، ليس لدينا أدى شك في ذلك، لا يوجد شيء جديد، أتحدث مع اللاعبين لكن هذه أمور خاصة. ”

وأضاف: ” ما نفكر فيه هو الحديث مع اللاعبين الذين نمتلكهم الآن، نحن سعداء بوجود لاعب مثل الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس بالفريق لأنه حارس كبير، حراس مرمانا جيدون للغاية وكيلور على الأخص. “