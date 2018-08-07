” عارف ” عن قيمة انتقال عموري للهلال: شيء لا يقبله العقل
علق الكاتب الرياضي جمال عارف، على المبلغ الكبير في صفقة انتقال اللاعب عمر عبدالرحمن ” عموري ” إلى نادي الهلال.
وطالب ” عارف ” على حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، الهيئة العامة للرياضة بالتدخل، قائلًا ” إذا كان المبلغ صحيح هنا لابد من تدخل هيئة الرياضة 60 مليون إعارة، بصراحة شي ما يقبله العقل ” .
وكانت أوضحت مصادر مطلعة أن نادي الهلال برئاسة سامي الجابر، قد أنهى صفقة انتقال اللاعب الإماراتي عموري، بالإعارة.
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ابو صالح[ عدد التعليقات: 15 ] نشر منذ 28 دقيقة
تخرفنو الطواقي 😂
أخصائي ومثقف[ عدد التعليقات: 88 ] نشر منذ 27 دقيقة
60 مليون سلامات جايبين رياض محرز!!!!!!!!!
على كلٍ بالتوفيق للزعيم