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” عارف ” عن قيمة انتقال عموري للهلال: شيء لا يقبله العقل

” عارف ” عن قيمة انتقال عموري للهلال: شيء لا يقبله العقل
نواف السالم(صدى):

علق الكاتب الرياضي جمال عارف، على المبلغ الكبير في صفقة انتقال اللاعب عمر عبدالرحمن ” عموري ” إلى نادي الهلال.

وطالب ” عارف ” على حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، الهيئة العامة للرياضة بالتدخل، قائلًا ” إذا كان المبلغ صحيح هنا لابد من تدخل هيئة الرياضة 60 مليون إعارة، بصراحة شي ما يقبله العقل ” .

وكانت أوضحت مصادر مطلعة أن نادي الهلال برئاسة سامي الجابر، قد أنهى صفقة انتقال اللاعب الإماراتي عموري، بالإعارة.

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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 15 ] نشر منذ 28 دقيقة

تخرفنو الطواقي 😂

[ عدد التعليقات: 88 ] نشر منذ 27 دقيقة

60 مليون سلامات جايبين رياض محرز!!!!!!!!!
على كلٍ بالتوفيق للزعيم

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