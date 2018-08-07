أمير نجران يبارك تكليف العتيبي قائدا للواء الحرس الوطني

نجران(صدى):

أكد صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، أن الظروف التي يشهدها الحد الجنوبي، أثبت قدرات الأجهزة العسكرية والمدنية والأهلية، وكشفت بجلاء صمود وثبات المواطنين، وهذا ما أجهض كل مخططات ونوايا العدو، وسط حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – بأمن الوطن وسلامة المواطن وكل من يقيم على أرضه.

جاء ذلك خلال مباركة سموه تكليف اللواء ركن محمد بن فوزان العتيبي، بمناسبة تكليفه قائدًا للواء الأمير تركي بن عبدالعزيز الأول الآلي بالحرس الوطني، وذلك في استقباله بمكتب سموه بديوان الإمارة، اليوم.

وأعرب سموه عن أمنياته للواء العتيبي بالتوفيق، داعيًا الله أن يحفظ جنود الوطن، ويسدد رميهم، وأن يرحم من نالوا شرف الشهادة، ويعجل في شفاء المصابين.

من جهته، عبّر اللواء العتيبي عن اعتزازه بتكليفه، مؤكدًا أن خدمة الوطن، في أي مكان شرف عظيم، يبقى في حياته وبعد مماته.