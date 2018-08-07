مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعا

الرياض(صدى):

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعًا 12.69 نقطة ليقفل عند مستوى 8242.82 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 4.7 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 155 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 98 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 83 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 89 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات عناية, وكيمانول, وأنعام القابضة, وأمانة للتأمين, وصناعات كهربائية الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات التعاونية, والدرع العربي, والأهلي ريت 1, ولازوردي, وسويكورب وابل ريت فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.95% و 10% .

فيما كانت أسهم شركات الإنماء, وكيمانول، وسابك, ودار الأركان, وكيان السعودية هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات سابك, والإنماء, وبوبا العربية, والراجحي، وكيمانول هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم منخفضًا 11.69 نقطة ليقفل عند مستوى 2805.89 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 900 ألف ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 53 ألف سهم تقاسمتها 170 صفقة.