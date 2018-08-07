هيئة المواصفات تعلن أسماء المقبولين ومواعيد الاختبارات التحريرية

الرياض(صدى):

أعلنت لجنة المسابقات الوظيفية بالهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة عن أسماء المقبولين لدخول الاختبارات التحريرية ، مشيرة إلى أن الاختبارات سوف يتم إقامتها في مدينة الرياض وجدة والدمام الأسبوع المقبل بمشيئة الله.

وأشارت الهيئة إلى أن الاختبارات سوف تبدأ يوم الأحد على وظيفة مساعد إداري، فيما تم تخصيص يوم الاثنين لاختبارات وظيفة مهندس كهربائي مساعد، أما وظيفتي مهندس كيميائي مساعد وباحث مواصفات ومقاييس مساعد ستكون يوم الثلاثاء، على أن تختم الاختبارات التحريرية يوم الأربعاء باختبارات وظائف مهندس ميكانيكي مساعد، مترجم لغة انجليزية، مهندس ميكانيكي، محلل نظم، مطور برامج، مهندس مدني، أخصائي شؤون موظفين، مفتش إداري، فني مختبر.

وطالبت الهيئة المرشحين للاختبارات التقيد بالمواعيد المحددة، وإحضار الهوية الوطنية، والحضور قبل موعد الاختبار بنصف ساعة من أجل تسجيل البيانات عند قاعة الاختبار.

ودعت هيئة المواصفات إلى الاطلاع على أسماء المرشحين وأماكن انعقاد الاختبارات من خلال زيارة الرابط:هنا