الكشف عن الهوية الحقيقية لزوجة نجل ” بن لادن “

إسلام آباد(صدى):

كشف أرشيف وتسجيلات لـ ” تنظيم القاعدة ” التي تمت مصادرتها من مخبأ أسامة بن لادن في أبوت آباد، عن هوية زوجة حمزة بن لادن، نجل مؤسس تنظيم القاعدة.

ووفقًا لما ظهر بمقاطع الفيديو، اتضح هوية زوجة ” حمزة ” أو كما يكنى بـ ” أبو أسامة ” ، وهي مريم عبد الله أحمد عبد الله، ابنة ” أبو محمد المصري” الرجل الثاني في تنظيم القاعدة ونائب أيمن الظواهري.

ووفقًا لما تبين بالمقاطع المصورة، فإن مراسم زفاف حمزة بن لادن، قد تمت في موقعين مختلفين، الأول كان في أحد الجوامع بالعاصمة الإيرانية ” طهران ” ؛ لتستكمل مراسم الزفاف في مقر إقامتهم في المجمع الذي خصصه الحرس الثوري الإيراني كسكن لقيادات القاعدة.

تجدر الإشارة إلى أن أبو الفرج اليمني، محمد عيد إبراهيم شرف، مسؤول اللجنة الشرعية لتنظيم الجهاد المصري، هو جد ” مريم “، زوجة حمزة بن لادن، الوريث الشرعي لوالده في قيادة تنظيم “القاعدة “، من طرف الأم.

يُذكر أن السلطات المصرية قد تسلمت من دولة الإمارات، ” أبو الفرج اليمني ” ، في أغسطس 2002، بعد الحكم عليه غيابيًا، بالسجن 10 سنوات، في قضية ” العائدون من ألبانيا ” .