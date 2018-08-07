بالفيديو.. إليسا تكشف عن مرضها بـ ” سرطان الثدي ” وتصدم جمهورها

أماني الغامدي(صدى):

كشفت الفنانة اللبنانية إليسا، اليوم الثلاثاء، عن أنها كانت مريضة بـ ” سرطان الثدي ” ، مما صدم جمهورها ومحبيها، وفصحت عن تجربتها المريرة مع هذا المرض، وكيفية تحديها وتعافيها من هذا المرض الخبيث.

جاء ذلك في تغريدة نشرتها إليسا عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، قالت فيها: ” أنتم السبب وراء قوتي وصحتي.. أنتم قوتي وهذه القصة هي لأقول لكم ( شكرًا) لكل من يحبني ” ، في إشارة منها إلى القصة التي تقف وراء اسم الألبوم الأخير لها، الذي جاء بعنوان ” إلى كل اللي بيحبوني ” ، مرفقة مع التغريدة الكليب الخاص بالأغنية.

وتظهر إليسا خلال الفيديو، وهي تروي ظروف إصابتها بمرض ” سرطان الثدي ” ، وتحديها ظروف الحياة والمرض من أجل محبيها، حيث عرض الفيديو لقطات من سقوطها خلال إحيائها حفل دبي في 3 فبراير الماضي، مرجعة الأسباب في ذلك إلى أنها كانت متعبة من المرض.

فيما أكدت إليسا، أنها قد شُفيت من هذا المرض الخبيث، مناشدة النساء بضرورة الكشف المبكر عن ” سرطان الثدي ” ، تفاديًا للإصابة.