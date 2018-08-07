” كورونا ” يخترق أربعيني بالدمام.. والحالة مستقرة

نايف السالم(صدى):

كشفت وزارة الصحة أمس الاثنين، عن إصابة أربعيني من الدمام بفيروس كورونا بسبب مخالطة للإبل، مؤكدةً أن حالته مستقره.

ومن جانبه، قال استشاري الباطنية الدكتور عبدالله إبراهيم، أن كورونا من الأمراض التي استوطنت نتيجة وجود العامل الوسيط وهو الإبل الحامل للفيروس في الجهاز التنفسي، الذي ينتقل مباشرة من الإبل عبر المخالطة للأشخاص الذين يمتنعون عن تطبيق الاشتراطات الصحية.

وأوضح أن من ذلك ارتداء الكمامة والقفازات اليدوية والنظافة الشخصية؛ مشددًا على أهمية استمرار التوعية بكورونا خصوصًا في الأماكن العامة مثل الأسواق والمدارس والمطارات والحدائق وحظائر الإبل على مدار العام باعتبار أن الفايروس نشط في كل الشهور.