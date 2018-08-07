اختتام مسابقة المزمار الذهبي بجامع بالبيد

نايف السالم(صدى):

اختتمت حلقات القرآن الكريم بجامع بالبيد التابعة لجمعية خيركم بجدة التصفيات الأولية لمسابقة ” المزمار الذهبي ” لطلاب المراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية لتتويج الأندى صوتاً والأتقن تلاوة لكتاب الله الكريم.

من جهته ذكر إمام وخطيب جامع بالبيد الشيخ أحمد الشيخي أن هذه المسابقة شارك فيها 30 طالباً من مختلف المراحل وتعد ضمن برامج الحلقات الصيفية لاكتشاف مواهب الطلاب وتنميتها ، وقد تفاعل مع المسابقة طلاب الجامع وأهالي الحي والذين شاركوا معلمي المسجد الهم في إتقان أبنائهم للتلاوة وإبراز مهاراتهم الصوتية.

هذا وقد توج بالمراكز الأولى في المسابقة كلاً من : الطالب محمد نويد عن المرحلة الثانوية ، الطالب محمد وليد عن المرحلة المتوسطة – ، الطالب فارس أحمد عن المرحلة الابتدائية .