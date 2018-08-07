جوازات مكة المكرمة تصدر تصاريح الحج إلكترونيا

جدة(صدى):

سارعت جوازات منطقة مكة المكرمة وبتوجيهات من مدير عام الجوازات في الإصدار الإلكتروني لتصاريح دخول مكة المكرمة والمشاعر المقدسة خلال حج هدا العام “1439هـ”, بدلا من الإجراءات الورقية المعمول بها في السابق, وذلك ضمن عدد من الخدمات الإلكترونية التي تهدف إلى تسهيل الإجراءات على المواطنين والمقيمين والمستفيدين من الشركات التي دشنها مؤخرا سمو وزير الداخلية .

أوضح ذلك مدير جوازات منطقة مكة المكرمة اللواء عبدالرحمن بن حميد الحربي, مبينا أنه حتى تاريخه تجاوز عدد التصاريح الإلكترونية التي تم إصدارها 52,000 تصريح, مشيرا إلى أن الخدمة متاحة وفقا للشروط المنظمة لذلك ويكون الدخول عليها من بوابة ” مقيم ” للشركات والمؤسسات أو عبر الرابط الإلكتروني : هنا , وللأفراد من خلال خدمة “أبشر”.