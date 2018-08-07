بالفيديو.. مضاربة قوية بين مسنة ولصين حاولا سرقة سيارتها

واشنطن(صدى):

وثق مقطع فيديو، مضاربة قوية بين امرأة ” خمسينية ” ولصين، حاولا سرقة سيارتها، وذلك بمدينة ” برمنجهام ” الإنجليزية.

وأظهر المقطع، نزول السيدة المسنة من سيارتها بعد أن أغلقتها، ثم توجها إلى باب منزلها، وفي ذلك الحين، اقترب منها رجلان يرتديان غطاء رأس، ومدّ أحدهما يده وخطف مفتاح السيارة، توجها على الفور ناحية السيارة لسرقتها.

وبعد ذلك، دخلت السيدة صاحبة الـ 55 عامًا في مضاربة عنيفة مع اللصين وسط صراخها، ووجهت اللكمات للّصّين، فضلًا عن قيامها بضربهما بحقيبة يدها، مما فاجأ اللصين وأصابهما بالذهول والارتباك.

وبعد صراخ السيدة، قام أحد جيرانها بالانضمام إليها للدفاع عنها، مما جعل اللصان يفضلا الهرب، خاصةً بعد أن استعادت السيدة مفاتيح السيارة والمنزل.