بالصور.. حادث مروري يودي بحياة مبتعث بأمريكا

واشنطن(صدى):

أودى حادث مروري، مساء السبت الماضي، بحياة المبتعث ” يزيد العتيبي ” ؛ حيث ارتطمت دراجته النارية بسيارة في أحد شوارع مدينة أوريم بولاية يوتا الأمريكية.

وأوضح رئيس اتحاد الطلاب السعوديين بجامعة يوتا فالي ” نايف العنزي ” ؛ إن: ” الطالب ” يزيد العتيبي ” كان يدرس بجامعة يوتا فالي بدرجة البكالوريوس، وكان يشرف على القسم الاجتماعي لاتحاد الطلبة السعوديين في الجامعة، وله مشاركاتٌ تطوعية في النادي الطلابي السعودي. ”

وأشار ” العنزي ” إلى أن آخر عمل تطوعي له حملة تنظيف مسجد مدينة أوريم، لافتًا إلى أنه تتقدّم إدارة نادي الطلبة بجامعة يوتا بأحرّ التعازي والمواساة لذوي الزميل يزيد.