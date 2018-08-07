بالصور.. حادث مروري يودي بحياة مبتعث بأمريكا
أودى حادث مروري، مساء السبت الماضي، بحياة المبتعث ” يزيد العتيبي ” ؛ حيث ارتطمت دراجته النارية بسيارة في أحد شوارع مدينة أوريم بولاية يوتا الأمريكية.
وأوضح رئيس اتحاد الطلاب السعوديين بجامعة يوتا فالي ” نايف العنزي ” ؛ إن: ” الطالب ” يزيد العتيبي ” كان يدرس بجامعة يوتا فالي بدرجة البكالوريوس، وكان يشرف على القسم الاجتماعي لاتحاد الطلبة السعوديين في الجامعة، وله مشاركاتٌ تطوعية في النادي الطلابي السعودي. ”
وأشار ” العنزي ” إلى أن آخر عمل تطوعي له حملة تنظيف مسجد مدينة أوريم، لافتًا إلى أنه تتقدّم إدارة نادي الطلبة بجامعة يوتا بأحرّ التعازي والمواساة لذوي الزميل يزيد.
طلال[ عدد التعليقات: 2615 ] نشر منذ 1 ساعة
لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم 💔
محمد[ عدد التعليقات: 286 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يكفينا الشر يارب 🙌
ماجد[ عدد التعليقات: 58 ] نشر منذ 1 ساعة
الله لا يبلانا يااارب العالمين