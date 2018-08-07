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  • نشر : منذ 2 ساعتين
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  • حوادث

بالصور.. حادث مروري يودي بحياة مبتعث بأمريكا

بالصور.. حادث مروري يودي بحياة مبتعث بأمريكا
واشنطن(صدى):

أودى حادث مروري، مساء السبت الماضي، بحياة المبتعث ” يزيد العتيبي ” ؛ حيث ارتطمت دراجته النارية بسيارة في أحد شوارع مدينة أوريم بولاية يوتا الأمريكية.

وأوضح رئيس اتحاد الطلاب السعوديين بجامعة يوتا فالي ” نايف العنزي ” ؛ إن: ” الطالب ” يزيد العتيبي ” كان يدرس بجامعة يوتا فالي بدرجة البكالوريوس، وكان يشرف على القسم الاجتماعي لاتحاد الطلبة السعوديين في الجامعة، وله مشاركاتٌ تطوعية في النادي الطلابي السعودي. ”

وأشار ” العنزي ” إلى أن آخر عمل تطوعي له حملة تنظيف مسجد مدينة أوريم، لافتًا إلى أنه تتقدّم إدارة نادي الطلبة بجامعة يوتا بأحرّ التعازي والمواساة لذوي الزميل يزيد.

 

 

 


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 2615 ] نشر منذ 1 ساعة

لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم 💔

[ عدد التعليقات: 286 ] نشر منذ 1 ساعة

الله يكفينا الشر يارب 🙌

[ عدد التعليقات: 58 ] نشر منذ 1 ساعة

الله لا يبلانا يااارب العالمين

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