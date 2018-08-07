بالفيديو.. تعليق صادم لليلى اسكندر على طلاق حليمة بولند بسبب النقاب

أماني الغامدي(صدى):

علقت الفنانة ليلى اسكندر ، على الانتقادات التي تعرضت لها الاعلامية الكويتية حليمة بولند بعد اعلانها خبر طلاقها بسبب النقاب .

ونشرت اسكندر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي وجهت من خلاله كلاماً لجميع متابعيها وطلبت من الجميع عدم الحكم على قضية بولند، لافتة الى ان ما يحصل معها ” ظلم “، وقالت : ” وحياة اللي ببطني عم بحكي من قلبي، اللي عم يصير ظلم، وكل ذنبها انها وقعت في الحب والعشق ورمت كل شيء في البحر لتكون مع من تحب ” .

وأضافت ، أنا لا أتدخل في شأن حليمة الشخصي، بل حديثي من منطلق انساني لكل من يتابعني اذا كانت على حق أم مخطئة، لا تحكموا عليها .

يذكر أن بولند أعلنت طلاقها بعد فترة قصيرة من زواجها واعتزالها مواقع التواصل الاجتماعي، وترددت معلومات ان سبب انفصالها يعود الى اجبارها بلبس النقاب، الامر الذي رفضته بولند.