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بالفيديو.. تعليق صادم لليلى اسكندر على طلاق حليمة بولند بسبب النقاب

بالفيديو.. تعليق صادم لليلى اسكندر على طلاق حليمة بولند بسبب النقاب
أماني الغامدي(صدى):

علقت الفنانة ليلى اسكندر ، على الانتقادات التي تعرضت لها الاعلامية الكويتية حليمة بولند بعد اعلانها خبر طلاقها بسبب النقاب .

ونشرت اسكندر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي وجهت من خلاله كلاماً لجميع متابعيها وطلبت من الجميع عدم الحكم على قضية بولند، لافتة الى ان ما يحصل معها ” ظلم “، وقالت : ” وحياة اللي ببطني عم بحكي من قلبي، اللي عم يصير ظلم، وكل ذنبها انها وقعت في الحب والعشق ورمت كل شيء في البحر لتكون مع من تحب ” .

وأضافت ، أنا لا أتدخل في شأن حليمة الشخصي، بل حديثي من منطلق انساني لكل من يتابعني اذا كانت على حق أم مخطئة، لا تحكموا عليها .

يذكر أن بولند أعلنت طلاقها بعد فترة قصيرة من زواجها واعتزالها مواقع التواصل الاجتماعي، وترددت معلومات ان سبب انفصالها يعود الى اجبارها بلبس النقاب، الامر الذي رفضته بولند.


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