مواطنة مسنة تتغلب على وعثاء السفر لتحضر حفل تخرج ابنها بأستراليا

علي القحطاني (صدى):

آلاف الكيلومترات لم تمنع تلك الأم الكبيرة السن من أن تكون بجانب فلذة كبدها في نجاحه، وترى ثمرة جهده وتعبها أمام عينيها بعد أن ازدهر وهاهو يتخرج من إحدى جامعات أستراليا.

وقطعت العجوز المسنة آلاف الكيلومترات لحضور حفل تخرج ابنها بدرجة الدكتوراه من إحدى جامعات أستراليا؛ فدائمًا ما كانت الأم هي التي تشجع أولادها على النجاح، وتطعمهم من روحها لتزهر روحهم فـ ” الأم.. أول الأوطان وآخر المنافي ” .