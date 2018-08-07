مواطنة مسنة تتغلب على وعثاء السفر لتحضر حفل تخرج ابنها بأستراليا
آلاف الكيلومترات لم تمنع تلك الأم الكبيرة السن من أن تكون بجانب فلذة كبدها في نجاحه، وترى ثمرة جهده وتعبها أمام عينيها بعد أن ازدهر وهاهو يتخرج من إحدى جامعات أستراليا.
وقطعت العجوز المسنة آلاف الكيلومترات لحضور حفل تخرج ابنها بدرجة الدكتوراه من إحدى جامعات أستراليا؛ فدائمًا ما كانت الأم هي التي تشجع أولادها على النجاح، وتطعمهم من روحها لتزهر روحهم فـ ” الأم.. أول الأوطان وآخر المنافي ” .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 51357 ] نشر منذ 2 ساعتين
ياحليلها الله يهنيها بفرحتها ، ويهني ولدها ,, آمين ,,
,, مبروك اقولها من صماصيم قلبي ومعاليقه ، الله يهنيكم ويبارك لكم وافراح دائمه ,, آمين ,,
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 1913 ] نشر منذ 23 دقيقة
عساة الف مبروك وربي يرزقك برة فيك يمة