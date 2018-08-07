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عارضة أزياء تجري ” عارية ” لحظة وقوع زلزال

عارضة أزياء تجري ” عارية ” لحظة وقوع زلزال
واشنطن(صدى):

اضطرت عارضة الأزياء الأمريكية، كريسي تايغن، للفرار ” عارية ” لحظة وقوع زلزال، هزّ جزيرتي ” لومبوك، وبالي ” في إندونيسيا.

ووصفت ” تايغن ” عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، اللحظات المرعبة التي تعرضت لها وقت وقوع الزلزال، قائلة: ” كنت أسير كالمغيبة، أحمل أطفالي، وأقول لنفسي.. أنا عارية، أنا عارية، أنا عارية ” .

وكانت عارضة الأزياء الأمريكية ” كريسي تايغن ” ، تقضي إجازتها في جزيرة ” بالي ” بإندونيسيا، برفقة زوجها المغني جون ليجيند وأطفالهم، وذلك قبل تعرضها لزلزال عنيف هناك.

جدير بالذكر، أن الزلزال التي شهدته جزيرة ” بالي ” الإندونيسية، أسفر عن مقتل نحو 100 شخص، فضلًا عن إصابة مئات آخرين.


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 51357 ] نشر منذ 1 ساعة

متعوده دايماً ….

,, ايش الغريب يعني …………………….!!؟

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