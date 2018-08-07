السعودية تقطع العلاقات مع كندا.. وش دخل ” الفازلين “
كعادته في الخيانة، يواصل النظام القطري غدره وخيانته للموقف العربي والخليجي بصفة خاصة، بإعلانه التضامن مع الجانب الكندي في الأزمة القائمة.
موقف قطر المخزي المؤيد لكندا قوبل بالسخرية من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وصب الناشطون جام غضبهم على تنظيم الحمدين، مبينين التناقض بين الحديث والممارسة في مجال حقوق الإنسان وسيادة الدول.
وعلق موقف قطر المخزي الشيخ سلطان بن سحيم آل ثاني قائلاً: بينما الشقيقة الكبرى تحفظ سيادتها بطرد السفير الكندي.. يخنع النظام القطري للفرس والترك، ويسمح لهم بانتهاك سيادة قطر.. متى يتعلمون كيف تحافظ الدول على مصالحها وسيادتها؟!.
وأضاف أنهم لا يعرفون من السيادة سوى دعم الإرهاب والتدخل في الشؤون الداخلية لجيرانهم.. أما مع التركي والإيراني فالأبواب مفتوحة والحدود منتهكة والحرمات مستباحة.. سيادتكم المزعومة قتلتموها ودفنتموها منذ أن تركتم أشقاءكم واستعنتم بالغرباء.
وكانت المملكة أعلنت رداً على تصريحات وزيرة الخارجية الكندية، استدعاء سفير خادم الحرمين الشريفين في كندا للتشاور وتعتبر السفير الكندي في المملكة العربية السعودية شخصاً غير مرغوب فيه وعليه مغادرة المملكة خلال ال ( 24 ) ساعة القادمة، كما تعلن تجميد كافة التعاملات التجارية والاستثمارية الجديدة بين المملكة وكندا مع احتفاظها بحقها في اتخاذ إجراءات أخرى، وهو الأمر الذي قوبل بترحيب عربي وعالمي وتأييد كبير لحقها في الرد.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 51357 ] نشر منذ 2 ساعتين
ويش دخل الفازلين باالموضوع ………………….؟
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 51357 ] نشر منذ 2 ساعتين
آهاه ..
,, عرفت الفازلين وحكايته ,,
,, هذا يدهنون به اطفال السياسه القطريه قبل يلبسوهم الحفاظات ,,
,, خيبهم الله ريحتهم فايحه ماينفع معاهم لافازلين ولا حفاظات ,,
أبو مها[ عدد التعليقات: 173 ] نشر منذ 2 ساعتين
الفازلين يصنع من النفط ياأخ أبو محمد
يعني عنده علاقة بالسياسة*_*
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 51357 ] نشر منذ 1 ساعة
لعله يفيد بأطفال السياسه .. يااخ ابومها ،
طلال[ عدد التعليقات: 2615 ] نشر منذ 1 ساعة
ينقلع لا رده الله
ماجد[ عدد التعليقات: 58 ] نشر منذ 1 ساعة
اللي ما يحترم لا يحترم و اللي ما يأدبه الزمان يأدبه سلمان الحزم
رص عليهم ترمب بالجمارك أكلوا خابور اللهم عليك بكل من عادانا اللهم اقهرهم و زدنا قوة و شجاعة
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 1913 ] نشر منذ 1 ساعة
الخايب خايب خيبكم الله فوق خيبتكم
مدري هي مراهقة سياسية ام هي سياسة عيال الحارة يا العب يا اخرب
انتم من صدقكم تحطون روسكم براس ابو فهد وتبون تناطحون
عمار السويلم[ عدد التعليقات: 1710 ] نشر منذ 1 ساعة
كفوووووو والله ابو فهد 👌👌👌
محمد[ عدد التعليقات: 286 ] نشر منذ 1 ساعة
يوجد بالحياة اشخاص وحكومات وحيوانات لاتفهم الا بالضرب على الرأس. حفظ الله وطني السعودية من كل عابث 🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦😘😉👍🏼.
طاهر[ عدد التعليقات: 2615 ] نشر منذ 1 ساعة
لعن ابو من يوقف بوجه أبوي سلمان العزم و محمد الحزم
عمار[ عدد التعليقات: 1221 ] نشر منذ 1 ساعة
من تدخل فيما لا يعنيه
لقي مالا يرضيه
ملعوب علينا[ عدد التعليقات: 344 ] نشر منذ 1 ساعة
علشان دخول أبراج الدوحة بالليف يكون أسرع .
ابو مهند[ عدد التعليقات: 221 ] نشر منذ 59 دقيقة
ولد موزة يحب الفازلين متعود يستخم الفازلين عشان القطار يدخل النفق بسرعة شكلة يحب القطارات الكبيرة ؟