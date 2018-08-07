وزير الإعلام ينعي الإعلامي عبدالرحمن المصيبيح
نعى وزير الإعلام عواد بن صالح العواد، اليوم الثلاثاء، الإعلامي عبدالرحمن المصيبيح الذي وافته المنية أمس الاثنين، بعد صراع مع المرض.
وقال ” العواد ” على حسابه الرسمي على ” تويتر “: ” نتقدم بخالص العزاء إلى أسرة المصيبيح والوسط الإعلامي كافة، وندعو له بالعفو والمغفرة، سائلين الله أن يلهم ذويه الصبر ويكتب لهم الأجر “.
وأضاف في تغريدة له ” فقد كان صاحب قلم متميز أثرى الساحة الإعلامية بعطائه وحيويته، وترك بصمة في مسيرة العمل الصحفي “.
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