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وزير الإعلام ينعي الإعلامي عبدالرحمن المصيبيح

وزير الإعلام ينعي الإعلامي عبدالرحمن المصيبيح
أماني الغامدي(صدى):

نعى وزير الإعلام عواد بن صالح العواد، اليوم الثلاثاء، الإعلامي عبدالرحمن المصيبيح الذي وافته المنية أمس الاثنين، بعد صراع مع المرض.

وقال ” العواد ” على حسابه الرسمي على ” تويتر “: ” نتقدم بخالص العزاء إلى أسرة المصيبيح والوسط الإعلامي كافة، وندعو له بالعفو والمغفرة، سائلين الله أن يلهم ذويه الصبر ويكتب لهم الأجر “.

وأضاف في تغريدة له ” فقد كان صاحب قلم متميز أثرى الساحة الإعلامية بعطائه وحيويته، وترك بصمة في مسيرة العمل الصحفي “.

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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 2615 ] نشر منذ 1 ساعة

انا لله و انا اليه راجعون

[ عدد التعليقات: 286 ] نشر منذ 1 ساعة

البقاء لله وحده

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