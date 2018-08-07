إيداع 9 مليون ريال بالحسابات البنكية لطلاب الجوف

علي العنزي(صدى):

قامت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة ” الجوف ” ، بإيداع أكثر من 9.3 مليون ريال بالحسابات البنكية من خلال نظام ” التحويل السريع ” .

حيث تم إيداع هذا المبلغ لنحو ٦٣٥٤ طالبًا وطالبة، مستفيدين من برنامج ” الإعانات والمكافآت ” .

وفي هذا السياق، قال مدير إدارة خدمات الطلاب صقر بن فرحان الصقر، أن المبلغ يمثل مكافآت طلاب وطالبات مدارس تحفيظ القرآن الكري، وبرامج التربية الخاصّة وأبناء المعلمين والمعلمات المتوفين والاغتراب والقرى النائية للأشهر: ” رجب، شعبان، رمضان، شوال، لعام 1439هـ ” .