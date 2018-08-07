إيداع 9 مليون ريال بالحسابات البنكية لطلاب الجوف
قامت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة ” الجوف ” ، بإيداع أكثر من 9.3 مليون ريال بالحسابات البنكية من خلال نظام ” التحويل السريع ” .
حيث تم إيداع هذا المبلغ لنحو ٦٣٥٤ طالبًا وطالبة، مستفيدين من برنامج ” الإعانات والمكافآت ” .
وفي هذا السياق، قال مدير إدارة خدمات الطلاب صقر بن فرحان الصقر، أن المبلغ يمثل مكافآت طلاب وطالبات مدارس تحفيظ القرآن الكري، وبرامج التربية الخاصّة وأبناء المعلمين والمعلمات المتوفين والاغتراب والقرى النائية للأشهر: ” رجب، شعبان، رمضان، شوال، لعام 1439هـ ” .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 51357 ] نشر منذ 2 ساعتين
موفقين خير ,,
طلال[ عدد التعليقات: 2615 ] نشر منذ 1 ساعة
بالتوفيق للجميع يارب 😍
ملعوب علينا[ عدد التعليقات: 344 ] نشر منذ 25 دقيقة
800 ريال منذ أكثر من ثلاثون عام راتب الطالب .. 1988 – 2018 !!!
البنزين كان ب 25 هللة والسندوتشة بنصف ريال وجارورة البيبس بربع ريال والشوكولاتة بريال .