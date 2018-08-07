بعد مرور أسبوع على اختفائه.. العثور على مفقود مطار إسطنبول

نايف السالم(صدى):

تمكنت الجهات الأمنية بتركيا من العثور على سالم حربي، المفقود بمطار إسطنبول قبل أسبوع؛ بأحد المستشفيات التركية.

وبالتطرق للتفاصيل، فإن ذووي المفقود تلقوا اليوم اتصالاً يؤكد أنه تم العثور على ” سالم ” بأحد المستشفيات التركية.

ومن المقرر أن يعود ” سالم ” إلى مقر سكن ذويه بجدة؛ بعد استكمال الإجراءات.

يُذكر أن ” الحربي ” كان مع عائلته في رحلة باسطنبول ، وبعد فترة قصيرة قرر العودة إلى المملكة وأصر على ذلك، إذ يعاني من اضطرابات نفسية فاضطرت العائلة إلى حجز طيران للعودة، فحاولوا إيجاد حجز، ولم يتوافر للعائلة بكاملها، ما اضطر والدته وشقيقه للذهاب معه، وتم الحجز للسفر إلى مطار الملك عبدالعزيز بجدة، وحين قدومهم إلى المطار لإنهاء إجراءات السفر، اختفى سالم في المطار في ظروف غامضة، وكانت والدته في المطار، وفوجئت بعدم وجوده، ما جعلها تتواصل مع أبنائها الموجودين في تركيا، وأبلغتهم باختفاء ابنها سالم وسط تأثرها بفقدانه.

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