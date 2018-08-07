” وجه الخير منصور ” يقدم مساعدات بأكثر من ٨ ملايين ريال

حسين العلي(صدى):

قدم البرنامج الخيري للأمير منصور بن مقرن رحمه الله للأعمال الخيرية ( وجه الخير منصور ) الذي تنفذه وترعاه جمعية البر بأبها مساعدات خيرية وإنسانية خلال الربع الأول من عامه بتكلفة بلغت 8,536,552 ريال ، استفاد منها نحو 3941 أسرة .

وذكر الشيخ محمد بن سعيد بن فحاس أمين عام جمعية البر بأبها المشرف العام على البرنامج الخيري للأمير منصور بن مقرن بأن البرنامج قدم عدد من المساعدات العينية والنقدية للأسر المسجلة بالجمعية من الفقراء والأيتام والمحتاجين والمرضى وكذلك إفطار الصائمين والعناية ببيوت الله والسقيا .

مقدما ًشكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز الداعم الكبير لهذا البرنامج الخيري الذي يحمل شعار ” وجه الخير منصور ” كما قدم شكره لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير رئيس مجلس إدارة الجمعية على دعمه اللا محدود لهذا البرنامج مع شكره لجميع الداعمين ، داعياً الله أن يتقبل هذا العمل وأن يجعله في موازين الحسنات .

الجدير بالذكر أن البرنامج الخيري للأمير منصور بن مقرن رحمه الله يحمل قيم الأمير منصور الخيرية والإنسانية ويهدف إلى رسم الصورة الخيرية والإنسانية التي كان يمتاز بها سموه يرحمه الله وإبراز اهتماماته بالعمل الخيري وفاءً مع هذه الشخصية الإنسانية وتدعيماً للعلاقة الرحيمة بين القيادة والمواطنين من خلال هذه الاهتمامات الخيرية .