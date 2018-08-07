تقديم موعد صرف المعاشات التقاعدية لشهر أغسطس

نايف السالم(صدى):

قدمت المؤسسة العامة للتقاعد، اليوم الثلاثاء، صرف المعاشات التعاقدية لشهر أغسطس لعام 2018م، إلى يوم الخميس الموافق السادس عشر من الشهر، بدلًا من اليوم الخامس والعشرين.

وأوضحت المؤسسة أنه تم تقديم موعد الصرف لتزامن اليوم المعتاد للصرف يوم 25 من الشهر مع إجازة عيد الأضحى المبارك، وذلك انطلاقًا من حرص المؤسسة على تقديم أفضل الخدمات وتوفير كل ما فيه راحة للمتقاعدين وأسرهم.

يُذكر أن مؤسسة التقاعد تقوم بإيداع المعاشات التقاعدية عبر نظام ” تحويل صرف سريع ” ، لتسهيل وتسريع إجراءات الصرف عبر جميع البنوك المحلية وفروعها المنتشرة في كافة أنحاء المملكة.