بالصور.. انطلاق ” بي إم دبليو X4 M4Oi ” باضافات خارجية جديدة في أبوظبي

أبو ظبي(صدى):

اذا لم تشعر برغبة في انتظار BMW X4 M التي رصدت الشهر الماضي بدون تمويه, فان الشركة البافارية تعرض للبيع سيارتها التي تطلق عليها X4 M40i كما توفر باقة اكسسوارات M Performance للسيارة .

وهذه النسخة التي نراها هنا من السيارة تبدو أكثر حصرية , حيث تأتي بمرايا جانبية من ألياف الكربون ولمسات حمراء كما زودت ببعض الاضافات الأخري التعديلية.

وتحمل السيارة أجزاء خاصة من AC Schnitzer مخصصة لموديل X4 الجديد, وعلى رأس التعديلات الجناح الخلفي الذي يعطي للسيارة تصميم مثير ولكنه لن يروق للجميع بالتأكيد كما تأتي السيارة في الأساس باسبويلر مدمج يجعل الجناح يمثل تعديل اضافي زائد.

كما يأتي في المقدمة اسبويلر AC Schnitzer الذي يعطي السيارة تصميم أكثر شراسة عن الصادم القياسي, مع شبكة تهوية سوداء مع لون داكن للسيارة يتناقض مع اللمسات الحمراء الخاصة ، أما المقصورة الداخلية فلم تتعرض لتغييرات كبيرة ولكنها تتماشي مع الجزء الخارجي بلون أسود وأحمر للفرش.

وبصورة قياسية, تأتي السيارة بسعر 60.450 ألف دولار وتعمل بمحرك سداسي الاسطوانات سعة 3 لتر بقوة 355 حصان بشاحن توربيني وعزم دوران 495 نيوتن متر وتسارع في 4.6 ثانية. وتتوفر السيارة في معرض BMW أبوظبي موتورز في الوقت الحالي.