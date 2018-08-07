تعليم الرياض يطلق أكاديمية الإملاء والخط العربي في أنديته الموسمية

عبدالرحمن الزهراني(صدى):

أطلقت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض أكاديمية الإملاء والخط العربي في الأندية الموسمية وأندية الحي ضمن برنامج إجازتي 3 .

وقال مدير إدارة النشاط الطلابي الدكتور أنور أبو عباة أن الأكاديمية أنشأت انطلاقًا من فلسفة المركز الوطني لتطوير تعليم اللغة العربية وتعلمها التي ترتكز على عدد من المبادئ أهمها أن المتعلم هو الهدف النهائي لعملية التعليم وبناء على نتائج تشخيص واقع تعليم اللغة العربية في المملكة خرج هذا المشروع الموسوم بأكاديمية الإملاء والخط العربي والذي يهدف إلى معالجة المشكلات في مهارتي الإملاء والخط العربي وتحسين مستواهما إلى مراتب الإتقان والإبداع وتحسين مستوى الطلاب في الإملاء و الخط العربي وتبني المواهب الطلابية وصقلها في مجالات الخط العربي بأنواعه وإدراك قيمة الخط العربي في الإحساس بجمال المخطوط وتعزيز بعض القيم الوطنية والأخلاقية من خلال نماذج مميزة.

وبين ” أبو عباة ” أن مشروع الأكاديمية ينطلق من ملاحظة الضعف الذي يعانيه طلاب التعليم العام في مهارتي الإملاء والخط بحيث يكثف التدريب على المهارات للوصول إلى مستويات إتقان عالية.

وأضاف “أبو عباة” أن المشروع يستهدف طلاب التعليم العام بكافة مراحله وتم اختيار مدربين في الأكاديمية من معلمي اللغة العربية ذوي الكفاءة العالية ويطبق اختبار قبلي وبعدي لقياس مدى التحسن في المهارات المستهدفة لمدة أربعة أسابيع بواقع أربعة أيام في الأسبوع .