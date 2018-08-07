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بالفيديو.. حراس ” أردوغان ” يحملون صواريخ مضادة للطائرات لحمايته

بالفيديو.. حراس ” أردوغان ” يحملون صواريخ مضادة للطائرات لحمايته
أنقرة(صدى):

وثق مقطع فيديو، احتماء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بصواريخ مضادة للطائرات، تحملها عناصر الحراسة الخاصة به، وذلك أثناء تفقده لأعمال بناء أحد أكبر المساجد في تركيا، وذلك على قمة جبل ” تشاملجا ” بالقرب من إسطنبول.

وكان ” أردوغان ” ، قد قام بزيارة مسجد ” تشاملجا ” في أوسكودار التابعة لإسطنبول، أمس الاثنين، وكان يرافقه عدد من الوزراء والمسؤولين وسط إجراءات أمنية مشددة.

فيما انتشر حراس ” أردوغان ” في أنحاء متفرقة، وظهرت معهم صواريخ مضادة للطائرات محمولة على الكتف.


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 2605 ] نشر منذ 28 دقيقة

والله ان جاء موعده فلن ينفعه شي ✋

[ عدد التعليقات: 56 ] نشر منذ 28 دقيقة

اللهم أهلك الظالمين واخرجنا من بين أيديهم سالمين يارب 🙌

[ عدد التعليقات: 51350 ] نشر منذ 26 دقيقة

كلهم يحمون القرد وخان ….؟

,, اتركوه الله يتركه من رحمته ،،

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