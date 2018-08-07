محافظ الخرج يفتتح مدينة الحجاج للعام التاسع على التوالي

خالد يحي(صدى):

افتتح محافظ محافظة الخرج مساعد بن عبدالله الماضي مدينة الحجاج للعام التاسع بمحافظة الخرج التي تقع ببرج الخرج لاستقبال ضيوف الرحمن القادمين من دول مجلس التعاون الخليجي عن طريق البر بحضور وكيل إدارة الخدمات الدكتور / خالد بن سعيد البياهي وعدد من مديري الإدارات الحكومية في المحافظة.

وفور وصول المحافظ تجول في المدينة مستمعاً إلى إيجاز عنها حيث تضم مجموعة من الخيام مقسمة على مقرين أحدهما للرجال والآخر للنساء، والذي يشتمل فيها قسم الرجال على خيمة للضيافة وإستقبال الحجاج وخيمة للراحة والنوم وكذلك للقسم النسائي بخيمة للضيافة والنوم ، كما تقدم البلدية هدايا للحجاج من مصاحف وكتيبات وأشرطة دينية وتوعوية وإرشادات ، بعد ذلك إستمرت زيارة المحافظة للمركز الإعلامي وإدارة الموقع والذي إستمع فيها للحديث عن الخدمات التي تم تجهيزها من الناحية الإعلامية إضافة الى الخدمات التي تقدمها المدينة وبعدها إلى القسم الخاص بإدارة التعليم ومشاركة الكشافة والأدوار التي يقدمونها للحجيج وكان الختام لزيارة المحافظ في العيادة الطبية التي قام مستشفى الملك خالد بالخرج بتجهيزها لخدمة الحجاج وتقديم الاسعافات الضرورية ومركز طوارىء .

هذا وقدم الدكتور خالد البياهي شكره للمحافظ ودعمه ومتابعته للجهود المقدمة في مدينة الحجاج بمحافظة الخرج والتي تعتبر النقطة الأولى لاستقبال حجاج بيت الله الحرام القادمين من دول الخليج وايضا قدم شكره للجهات الحكومية والامنية المشاركة بالمدنية.