متابعة ـ أميرة خالد(صدى):

يتساءل الكثيرون عن أسباب رفض ” الكرش ” الخضوع للحمية الغذائية وبقائه رغم ما يتبع من أنظمة غذائية قاسية.

وهناك 6 أسباب ربما تكون السبب في عدم نقصان الوزن رغم اتباع حمية غذائية، وهي التقدم في العمر؛ حيث يقل معدل حرق الدهون لكلا الجنسين مع التقدم في العمر، كما أن عامل انقطاع الطمث لدى النساء يساعد على ذلك كثيرًا.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى، التمارين الرياضية الخاطئة التي تعد مفيدة للقلب ولكنها لا تنقص الوزن، ويجب ممارسة من التمارين المعتدلة 250 أو 150 دقيقة من التمارين القاسية، كما أن تناول الأطعمة المحفوظة يعمل على عدم نقصان الوزن.

وتعمل الدهون المشبعة الموجودة بمنتجات الألبان واللحوم على زيادة الدهون بمنطقة البطن، بالإضافة إلى ساعات النوم غير الكافية؛ فالنوم أقل من 6 ساعات يوميًا من أهم عوامل بقاء ” الكرش ” ، كما أن الإصابة بالإحباط أو الاكتئاب يزيد من الخلايا الدهنية التي تراكم الدهون على منطقة البطن.