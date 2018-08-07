بداية من أكتوبر المقبل.. المملكة تشهد موسم أمطار لم يحدث منذ 40 عاما

عادل الحربي (صدى):

من المتوقع أن يبدأ موسم الأمطار بالمملكة، خلال شهر أكتوبر القادم، والذي يعد بداية الحالات الممطرة التي يتوقعها خبراء الطقس، لتمتد لنوفمبر وديسمبر، وتعم فيه الأمطار، لتتشابه مع المواسم الممطرة التي مرت بها البلاد خلال الـ 40 عامًا الماضية.

وأوضح نادر السليمي، الباحث في تاريخ الحالات المطرية، أنه بالرجوع للأرشيف، تأتي ظاهرتا ” النينو والأنينو ” ، فيما مضى للسنوات الماضية، وعلى مدى أعوام ماضية تتضح ملامح الموسم القادم، وهو يعتبر ثالث موسم يأتي بعد تسجيل نينو قوي عام 2015م.

وأضاف ” السليمي ” : ” الصيف الحالي في السعودية، يعتبر أقل حرارة، ولم تسجل ارتفاعات كبيرة، ونحن نعيش في شهر أغسطس، وهو أحر أشهر السنة، وفيه يستدل على الموسم القادم للأمطار، ولا تزال درجات الحرارة تتراوح في بداية الأربعين المئوية، ولا ترتفع فوقها وهي مؤشر لموسم جيد ” .

وتابع خبير الطقس: ” كل المؤشرات الحالية وهي بعيدة المدى، تشير لحالة نينو أفضل من سابقيه وسنة ممطرة شبيهه بسنوات المطر والربيع في 1418هـ، وهي قراءة أولية وسيكون هناك قراءة رئيسية مع اقتراب شهر أكتوبر القادم ” .