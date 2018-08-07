علامات تدل على وجود مشاكل في بصر طفلك

أماني الغامدي(صدى):

نصح مجموعة من الأطباء ، الآباء والأمهات بضرورة معالجة مشاكل البصر لدى أطفالهم بشكل عاجل وذلك حتى ينمو طفلهم بشكل طبيعي وبدون أي مشاكل أو عقبات مستقبلية محتملة.

وشددت الأطباء ، على الآباء ضرورة مراقبة عيون أطفالهم باستمرار، من أجل ملاحظة أي تغيير قد يطرأ عليها، وذلك لعلاجه في الوقت الصحيح، وهناك عدد من العلامات التي يمكننا من خلالها الاستدلال على وجود مشاكل في بصر أطفالنا الرضع وهي :

1- الحول.

2- التصاق العين وكثيرة إفرازات الدموع.

3- اعتام القرنية.

4- ارتجاف العين.

5- تجنب الضوء.

كما يمكنك الاستدلال على وجود مشاكل في عين الأطفال في سن المراهقة من خلال

1- كثرة الفرك في العين أو الرمش.

2- الحساسية للضوء.

3- كثيرة التعثر أثناء المشي والاصطدام المتكرر بالأثاث.

4- احمرار العين بشكل مستمر.

5- صعوبة تقدير المسافات.

6- وجود صعوبات في القراءة، كالبطء في القراءة أو تخطي السطور.

7- اضطرابات التوازن.

8- غلق أحد العينين أثناء القراءة أو الكتابة.

9- تقريب العين من الكتاب عند القراءة ، أو من التلفاز أو شاشة الهاتف الذكي أثناء استخدامه.