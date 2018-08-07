توفير 7 آلاف سيارة ” فورد ” للفئات الأكثر احتياجا

علي القحطاني (صدى):

كشفت مؤسسة الوليد للإنسانية، اليوم الثلاثاء، عن توقيعها مذكرة تعاون مشترك مع شركة توكيلات الجزيرة للسيارات؛ لتوفير 7 آلاف سيارة لمشروعي الإسكان التنموي والسيارات اللذين تتبناهما المؤسسة؛ حيث يأتي ذلك استكمالًا للمشروعين اللذين انطلقا منذ العام 2015.

وأشارت المؤسسة إلى أن ذلك يهدف لتوزيع 10 آلاف سيارة و10 آلاف مسكن للفئات الأكثر احتياجًا في جميع مناطق المملكة خلال 10 سنوات، على أن يجري توزيع ألف سيارة كل عام؛ حيث يعمل الاتفاق على توفير 200 سيارة إضافية بمواصفات خاصة تتناسب مع نقل ذوي الاحتياجات الخاصة.

وتضمن الاتفاق تأهيل وتدريب 100 شاب وفتاة في مجال تسويق ومبيعات السيارات والعمل في مجال الميكانيكا وقطع الغيار، بالإضافة إلى تمويل ودعم المشاريع الصغيرة الخاصة لورش تصليح السيارات للمتميزين من الشباب.