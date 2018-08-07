الشلهوب ضمن قائمة أفضل 5 لاعبين ارتدوا ” القميص 10 ” بآسيا

نواف السالم(صدى):

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، عن قائمة أفضل خمسة لاعبين ارتدوا القميص رقم ” 10 ” خلال السنوات العشر الماضية.

وضمت القائمة لاعب وسط نادي الهلال محمد الشهلوب، واللاعب الإماراتي عمر عبدالرحمن ” عموري “، ولاعب وسط نادي أوراوا الياباني يوسوكي كاشيواغي، ولاهب الأهلي المهاجم المونتينيجري ديان دامبانوفيتش، واللاعب الصيني زهينج زهي.

وأكد الاتحاد أنه لا يوجد لاعب كرة قدم غني بتاريخ البطولات الآسيوية مثل ” الشلهوب “، حيث حصل على العديد من الألقاب القارية منذ أن كان مراهقًا في بداية القرن الحالي.

كما أشار إلى إنجازات ” الشهلوب “، الذي حقق مع فريقه لقب السوبر الآسيوي في نفس العام، كما بلغ نهائي بطولة الأندية مع الهلال عام 2014م، لافتًا إلى أنه ظهر في 14 من أصل 16 بطولة دوري أبطال آسيا.