أمريكا تعلن عن قطع علاقتها التجارية مع أي جهة تتعامل مع إيران

واشنطن(صدى):

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن بلاده ستتوقف التعامل التجاري مع أي جهة تتعامل مع إيران بعد العقوبات، مشيرًا إلى أنه سيتم فرض الدفعة الثانية من العقوبات على إيران نوفمبر المقبل.

وأوضح ” ترامب ” أن العلاقات التي تم فرضها على إيران هي الأشد قسوة على الإطلاق، حيث صرح مسؤولون بوزارة الخارجية الأمريكية أن أكثر من 100 شركة عالمية وافقت على مغادرة السوق الإيرانية مع بدء سريان العقوبات الأمريكية.

تجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة كانت قد أعلنت أنها ستعيد فرض عقوبات اقتصادية على إيران، التي رفعت بموجب اتفاق نووي في عام 2015 مما زاد الضغوط على طهران.

يُذكر أن العقوبات جاءت نتيجة لقرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب في مايو الماضي؛ وذلك عقب الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني الذي كان يسعى للحد من برنامج إيران النووي، مقابل تخفيف الضغط على الاقتصاد المهتز في البلاد.