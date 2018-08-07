أمريكا تعلن عن قطع علاقتها التجارية مع أي جهة تتعامل مع إيران
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن بلاده ستتوقف التعامل التجاري مع أي جهة تتعامل مع إيران بعد العقوبات، مشيرًا إلى أنه سيتم فرض الدفعة الثانية من العقوبات على إيران نوفمبر المقبل.
وأوضح ” ترامب ” أن العلاقات التي تم فرضها على إيران هي الأشد قسوة على الإطلاق، حيث صرح مسؤولون بوزارة الخارجية الأمريكية أن أكثر من 100 شركة عالمية وافقت على مغادرة السوق الإيرانية مع بدء سريان العقوبات الأمريكية.
تجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة كانت قد أعلنت أنها ستعيد فرض عقوبات اقتصادية على إيران، التي رفعت بموجب اتفاق نووي في عام 2015 مما زاد الضغوط على طهران.
يُذكر أن العقوبات جاءت نتيجة لقرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب في مايو الماضي؛ وذلك عقب الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني الذي كان يسعى للحد من برنامج إيران النووي، مقابل تخفيف الضغط على الاقتصاد المهتز في البلاد.
النعمان بن المنذر[ عدد التعليقات: 71 ] نشر منذ 32 دقيقة
قرار قوي و رائع وياليت الدول العربية تحذو حذوه خصوصاً الدول العربية التي لها تعامل مباشر مع إيران وهم يعرفون أنفسهم فألإيرانيون يصولون ويجولون تجارياً في هذه البلدان … وإذا قالوا بخلاف ذلك سأقول ( يامدعي عطني صكوكك وأداعيك … وش تدعي به وأنت خاين وغدار ) ,,,,
ملعوب علينا[ عدد التعليقات: 339 ] نشر منذ 31 دقيقة
قطر – الصين – أندونيسيا – ماليزيا – المانيا – فرنسا – أسبانيا – بلجيكا – روسيا – العراق – الأردن – مصر – الجزائر – تونس – المغرب – تركيا – أوزباكيستان – تركمنيستان – الشيشان – أزربيخان – أفغانيستان – أرمينا – يوغسلافيا – الأرجنتين – البرازيل – كوبا – أورجواى – إيطاليا – المكسيك – جنوب أفريقيا – السودان – أثيوبيا – لبنان – موريتانيا – الصومال – أنجولا – وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو.
كدة حتفلس أمريكا !!!
ملعوب علينا[ عدد التعليقات: 339 ] نشر منذ 24 دقيقة
معلش نسيت ” سلطان قابوس والشيخ الصباح بتاع الكويت ” هاهاهاهاهاهاها.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 51340 ] نشر منذ 23 دقيقة
احسن ..
,, فاالتخسأ ايران ومن يعاضدها ,,,,,,,,,
ملعوب علينا[ عدد التعليقات: 339 ] نشر منذ 17 دقيقة
معلش ياجماعة نسيت ” سلطنة عمان ودولة الكويت ” .
ملعوب علينا[ عدد التعليقات: 339 ] نشر منذ 15 دقيقة
على فكرة فى مناورات عسكرية بحرية مشتركة بين ” سلطنة عمان وإيران ” أية الحل فى القصة دى ؟
ملعوب علينا[ عدد التعليقات: 339 ] نشر منذ 12 دقيقة
وكمان موضوع ثانى مستغرب من ” الإمارات العربية إستضافت بنات من إيران فى مسابقة على الشواطى بدبى !!!