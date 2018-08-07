النائب العام يكشف عن موعد الإفصاح عن أعداد المحققات اللاتي سيتم تعيينهن

عادل الحربي (صدى):

كشف النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، عن اقتراب الإفصاح عن أعداد المحققات اللاتي سيتم تعيينهن، وذلك بعد استكمال المقابلات الخاصة بهن بعد موسم الحج.

وأوضح ” المُعجب ” ، أن الأعداد التي تم تداولها ليست خاصة بمنطقة الرياض فقط، بل تمتد لباقي مناطق المملكة، لافتًا إلى أن النيابة تلقت طلبات كثيرة، ولكن العمل في التحقيق يستدعي أن يكون المحقق والمحققة على قدر عال من التأهيل العلمي، والكفاءة المهنية.

وأكد النائب العام، أن نسبة التحرش بالمملكة في الفترة الأخيرة محدودة جدًا، قائلًا: ” مجتمعنا والحمد لله وبفطرته محافظ على الأخلاق العالية التي يجب التمتع بها، ولا يوجد قضايا تحرش بهذا المسمى إلا بنسب بسيطة جدًا، والنظام وضع حدًا لهذه المسألة، وبإذن الله لا نحتاج تطبيقه على أحد ” .

جدير بالذكر، أنه قد جاء ذلك خلال لقاء صحفي للنائب العام، عقب جولته التفقدية لفرع النيابة العامة بالمدينة المنورة للوقوف على جاهزيته لموسم الحج، والذي أكد خلاله اكتمال الاستعدادات لاستقبال القضايا على مدار أربع وعشرين ساعة، وإنهائها في فترة وجيزة.