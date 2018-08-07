بالصور.. أوبل تطور انسجنيا بمحرك بنزين بقوة 197 حصان

متابعة ـ أميرة خالد(صدى):

قدمت أوبل محرك جديد سعة 1.6 لتر بشاحن توربيني بنزين لسيارتها انسجنيا كجزء من تحديث محدود توفره للسيارة, ويولد المحرك الجديد قوة 197 حصان ويعتبر أقوى موديلات انسجنيا البنزين ويعلوه محرك ديزل بقوة 207 حصان في نسخة GSi.

ويرسل المحرك الجديد القوة للعجلات الأمامية للسيارة عبر ناقل حركة مانيوال من 6 سرعات, والمحرك الجديد يدفع السيارة للتسارع في 7.7 ثانية قبل الوصول لسرعة قصوى تبلغ 235 كمساعة , كما تزود المحرك بفلتر خاص لتقليل الانبعاثات ويوفر عزم دوران للسيارة بواقع 280 نيوتن متر بداية من 1650 لفة في الدقيقة.

وزودت السيارة كذلك مع المحرك الجديد بجيل جديد من نظم الترفيه صممت لتكون أكثر أناقة ويمكن للعملاء الاختيار بين النظام القياسي وهو نظام باسم Multimedia أو الأحدث Multimedia Navi Pro مع شاشة تعمل باللمس 8 بوصة مع شاشة جديدة لمعلومات السائق وربما عرض للبيانات على الزجاج الأمامي في النسخ الأعلى.

وتتوفر السيارة بالمحرك الجديد للحجز في الوقت الحالي ويتوفر المحرك لنسخ جراند سبورت هاتشباك وسبورتس تورر الواجن مع نسخة كانتري تورر والأسعار تبدأ من 35.195 ألف يورو لانسجنيا جراند سبورت بناقل حركة مانيوال.