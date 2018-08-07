مورينيو يأمل في الاعتماد على الدوليين

أماني الغامدي(صدى):

كشف مدرب مانشستر يونايتد جوزيه مورينيو، أنه يتطلع إلى الاعتماد على اللاعبين الدوليين العائدين من المشاركة في كأس العالم لكرة القدم، وذلك في مباراته أمام ليستر سيتي في الجولة الافتتاحية للدوري الإنجليزي الممتاز الجمعة المقبل.

ومن اللاعبين العائدين إلى صفوف مانشستر يونايتد، السويدي فيكتور ليندلوف وثنائي منتخب إنجلترا ماركوس راشفورد وفيل جونز؛ فيما أكد ” مورينيو ” إنه يتوقع أن تتحسن حالة راشفورد مع مرور أيام الأسبوع الجاري.

وأوضح قائلًا: ” الأمر ذاته بالنسبة إلى ليندلوف، جونز نفس الموقف ودعونا نرى إن كان بوسع أحدهم مساعدتنا لمدة 20-25 دقيقة، أي مساعدة منهم سنرحب بها. ” ؛ كما يتوقع أن يتمكن كلًا من آشلي يانغ وجيسي لينغارد ومروان فيلايني وبول بوغبا وروميلو لوكاكو من اللعب أمام ليستر.