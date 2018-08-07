صورة لعاملة منزلية تحظى باهتمام واسع في الكويت.. فما السبب

خالد الظفيري(صدى):

حازت صورة نشرتها وسائل إعلام كويتية لعاملة منزلية طاجيكستانية، بعد تصريح السفير الطاجيكستاني بجاهزية اتفاقية تبادل العمالة مع الكويت للتوقيع على اهتمام كبير، لتنهال عليها الكثير من تعليقات ساخرة.

فلم يهتم النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت بتصريح السفير وحل أزمة العمالة المنزلية بعد الأزمة الأخيرة التي شهدتها الكويت مع الفلبين، بقدر الاهتمام بصورة العاملة الحسناء.

وتباينت التعليقات ما بين السخرية وما بين مدافع عن جمال النساء في الكويت حيث علق أحد المغردين قائلاً لو تحط مليون صورة كي تستفز البنت الكويتية، ولو تلف الكره الأرضية لن تجد مثلها تعمل وتنظف وتربي وتدرس وتطبخ.

فيما ذكر أخر أن وضع صورة لفتاة جميلة وربطها بخبر للعمالة الطاجيكية أسلوب رخيص جدًّا وإيهام المتابعين للتغريدة بأن شعب الكويت شعب لم يشاهد الجمال وشعب فاسد.

وسخرت مغردة من الصورة على طريقتها الخاصة بقولها: “أنا أول واحدة أطلب عاملة منزلية”، وأضاف مغرد أنه لو استقدم عاملة منزلية شبيهة بهذه الفتاة سيقوم هو بالعمل في المنزل.