مقتل قائد حوثي بارز في معارك تحرير الدريهمي جنوب الحديدة

فهمي محمد(صدى):

أسفرت معارك تحرير الدريهمي جنوب محافظة الحديدة باليمن، اليوم الثلاثاء، عن مقتل قائد ميداني بارز، تابع لمليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران.

وكانت محافظة الحديدة، قد شهدت أمس الاثنين، مقتل 42 من العناصر التابعة لمليشيا الحوثي الإرهابية، وذلك في مواجهات مع المقاومة اليمنية وغارات للتحالف العربي لدعم الشرعية بقيادة المملكة على زبيد، وبيت الفقيه، وضواحي التحيتا.