مقتل قائد حوثي بارز في معارك تحرير الدريهمي جنوب الحديدة
أسفرت معارك تحرير الدريهمي جنوب محافظة الحديدة باليمن، اليوم الثلاثاء، عن مقتل قائد ميداني بارز، تابع لمليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران.
وكانت محافظة الحديدة، قد شهدت أمس الاثنين، مقتل 42 من العناصر التابعة لمليشيا الحوثي الإرهابية، وذلك في مواجهات مع المقاومة اليمنية وغارات للتحالف العربي لدعم الشرعية بقيادة المملكة على زبيد، وبيت الفقيه، وضواحي التحيتا.
طلال[ عدد التعليقات: 2600 ] نشر منذ 46 دقيقة
اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك 👌👌
ماجد[ عدد التعليقات: 53 ] نشر منذ 46 دقيقة
اللهم عجل بقضائك وعقابك لهم ياااارب 🙌
عمار السويلم[ عدد التعليقات: 1706 ] نشر منذ 45 دقيقة
النهايات المنتظره الحمدلله ☝️