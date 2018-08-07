استمرار القبول بجامعة فهد بن سلطان بتبوك لمرحلتي البكالوريوس والماجستير

تبوك(صدى):

أعلنت جامعة فهد بن سلطان بتبوك الاستمرار في القبول والتسجيل للعام الدراسي 1439هـ 1440 هـ لمرحلة البكالوريوس في كلية الحاسب ” هندسة حاسب، علوم الحاسب، تقنية المعلومات ” و كلية الهندسة ” هندسة مدنية، هندسة كهربائية، هندسة ميكانيكة” وكلية الإدارة والأعمال “إدارة الأعمال ، تسويق، محاسبة ، مالية ” وكلية العلوم والدراسات الإنسانية ” لغة انجليزية و ترجمة “.

في حين تشمل برامج الماجستير “علم الحاسب، الهندسة الكهربائية، الهندسة المدنية، الماجستير الأكاديمي في إدارة الأعمال ” MBA ” ، الماجستير التنفيذي في إدارة الأعمال ” EMBA “.

وأكدت الجامعة حرصها على مخرجات التعليم وخدمة المجتمع وإقامة دورات في مجالات مختلفة تخدم قطاعات واسعة بالشراكة مع مؤسسات حكومية وخاصة تعزيزاً لرسالتها حول تزويد الطلبة بأساس تعليمي راسخ ضمن المفاهيم الإسلامية الثابتة وتقاليد المجتمع العريقة ملتزمة بريادة التميز الأكاديمي والتطوير المهني ساعية إلى رفد السوق المحلي بكفاءات علمية مميزة قادرة على مواكبة التطور في مختلف العلوم .

ودعت الجامعة الراغبين في الالتحاق ببرامجها الاطلاع على شروط القبول والتسجيل من خلال موقع الجامعة هنا أو الاتصال بعمادة القبول والتسجيل بالجامعة.